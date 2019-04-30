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Во втором туре выборов не использовали более 12 млн бюллетеней

Новости » Выборы 2019    30.04.2019 - 14:23
Во втором туре выборов не использовали более 12 млн бюллетеней
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

ЦИК рассказал, сколько всего бюллетеней было напечатано

На оглашении результатов выборов 2019 глава Центризбиркома Татьяна Слипачук отметила, что во втором туре не использовали более 12 млн бюллетеней. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, ко второму туру изготовили около 30,7 млн бюллетеней, из которых не передали окружным комиссиям и подлежат уничтожению только 90.

"Количество неиспользованных избирательных бюллетеней - 12,2 млн", - сообщила Слипачук.

Напомним, ранее ЦИК объявил официальные результаты выборов. Таким образом, избранным президентом Украины признан Владимир Зеленский, который победил Петра Порошенко. В частности, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента, конкретную дату установит Верховная рада. Как ранее писало РБК-Украина, возможной датой инаугурации является 28 мая

Отметим, сегодня Слипачук также рассказала, что результаты выборов 2019 не оспариваются в украинских судах. Она уточнила, что суды отказали в ранее поданных исках против Владимира Зеленского.

 

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