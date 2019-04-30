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ЦВК: суди не розглядають жодного позову про результати виборів

Новини » Вибори 2019    30.04.2019 - 13:32
ЦВК: суди не розглядають жодного позову про результати виборів
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 на 30 квітня не оскаржуються в судах

Щодо результатів виборів 2019 на ранок 30 квітня в українських судах немає жодного позову. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, сьогодні ЦВК отримав офіційні листи від апеляційних та адміністративних судів.

"Станом на 09:00 30 квітня адміністративні справи щодо підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування у провадженні судів не знаходяться. Таким чином, сьогодні у нас є інформація, яка нам дозволяє повністю юридично підійти до складання протоколу про результати повторного голосування", - заявила Сліпачук.

Вона додала, що в обох позовах проти Володимира Зеленського в шостому апеляційному адмінсуді відмовили.

Нагадаємо, минулого тижня фактичний переможець виборів Володимир Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. На його думку, це робилося для того, щоб Верховна рада могла призначити дату інавгурації після 27 травня, що позбавить його можливості розпустити парламент.

 

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