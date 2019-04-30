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ЦВК оголосила офіційні результати виборів

Новини » Вибори 2019    30.04.2019 - 13:44
ЦВК оголосила офіційні результати виборів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 встановлено офіційно

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів 2019. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На засіданні ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила, що протокол про результати повторного голосування сформовано, а члени Центрвиборчкому його підписали.

"До виборчого бюлетеня до повторного голосування було внесено дві кандидатури: Володимир Зеленський і Петро Порошенко ... ЦВК відзначає, що за підсумками повторного голосування обраним президентом України став кандидат Володимир Зеленський, який отримав більше голосів, ніж кандидат на пост президента Петро Порошенко", - зазначила Сліпачук.

 

Фото: результати виборів по регіонах

Тепер протягом 30 днів має пройти інавгурація нового президента, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше писало РБК-Україна, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.

Відзначимо, за результатами підрахунку електронних протоколів, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%. При цьому Зеленський обійшов Порошенка у всіх областях, крім Львівської, а також на спеціальних дільницях в зоні ООС на Донбасі. У той же час закордонний виборчий округ залишився за Порошенком.
 

 

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