З вівторка запрацюють сервісні центри МВС

З 12 травня на тлі ослаблення карантину почнуть свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він підкреслив, що звернутися в центр можна за попереднім записом через електронну чергу.

"Завтра, 12 травня... починають свою роботу сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом. Очевидно, що за два місяці карантину українці були змушені відкладати операції з купівлі-продажу транспортних засобів... Система Сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичилися за два місяці карантину. Саме для цього головним сервісним центром МВС розроблена зручна послуга "Запис в електронну чергу", - написав заступник міністра.

За його словами, записатися в електронну чергу можна на сайті головного Сервісного центру МВС у відповідному розділі. Для цього потрібно ідентифікацію через Bank ID або ЕЦП, знайти Сервісний центр, в якому зручно перереєструвати право власності на авто і отримати дату і час, коли потрібно прийти.

При цьому якщо ж в сервісному центрі відсутня електронна черга - записатися можна буде телефоном.

Геращенко звернув увагу, що в сервісних центрах будуть дотримуватися усіх протиепідемічних вимог. За його словами, записатися на обрану послугу можна тільки один раз в день.

Нагадаємо, в понеділок, 11 травня, в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантину, зняття обмежень буде відбуватися в декількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Денис Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблення карантину. За його словами, люди повинні навчитися жити і працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.