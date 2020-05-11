Со вторника заработают сервисные центры МВД

С 12 мая на фоне ослабления карантина начнут свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что обратиться в центр можно по предварительной записи через электронную очередь.

"Завтра, 12 мая... начинают свою работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом. Очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств... Система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь", - написал замминистра.

По его словам, записаться в электронную очередь можно на сайте главного Сервисного центра МВД в соответствующем разделе. Для этого нужно идентификацию через Bank ID или ЭЦП, найти Сервисный центр, в котором удобно перерегистрировать право собственности на авто и получить дату и время, когда нужно прийти.

При этом если же в сервисном центре отсутствует электронная очередь - записаться можно будет по телефону.

Геращенко обратил внимание, что в сервисных центрах будут придерживаться всех противоэпидемических требований. По его словам, записаться на выбранную услугу можно только один раз в день.

Напомним, в понедельник, 11 мая, в Украине начинается первый этап смягчения карантина, снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. По его словам, люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.