Рада внесе зміни до держбюджету-2019 у вівторок

Фото: Ірина Верещук (УНІАН)

Шахтарям виплатять 1 млрд гривень після ухвалення даного закону

У вівторок народні депутати невідкладно ухвалять зміни до державного бюджету-2019. Про це заявила представник уряду у парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що шахтарям виплатять 1 млрд гривень після ухвалення даного закону.

"Варто зазначити, що завтра ми невідкладно завтра у другому читанні приймаємо законопроект №2283 "Про внесення змін до держбюджету на 2019 рік". Там, власне, є ті кошти, які держава заборгувала нашим шахтарям. Це 1 мільярд гривень, який буде виплачено невідкладно після нашого голосування завтра" - заявила Верещук.

Вона наголосила, що проектом змін також передбачено збільшення виплат військовим.

"Якщо ми говоримо про інші кошти та інші видатки (в проекті змін до держбюджету на 2019 рік - ред.), то ми говоримо про збільшення виплат для наших військових та прикордонників, для СБУ, для ЗСУ", - додала представник уряду у парламенті.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2283 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019", за документ проголосували 273 нардепа. При цьому скорочені строки підготовки його до другого читання підтримали 266 депутатів ВР .

Як писало РБК-Україна, 12 жовтня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.

Додамо також, парламентарії 18 жовтня схвалили законопроект про держбюджет на 2020 рік у першому читанні.