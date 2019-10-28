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Рада внесет изменения в госбюджет-2019 во вторник

Новости » Политика    28.10.2019 - 13:53
Рада внесет изменения в госбюджет-2019 во вторник
Фото: Ирина Верещук (УНИАН)

Шахтерам выплатят 1 млрд гривен после принятия данного закона

Во вторник народные депутаты безотлагательно примут изменения в государственный бюджет-2019. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что шахтерам выплатят 1 млрд гривен после принятия данного закона.

"Стоит отметить, что завтра мы безотлагательно завтра во втором чтении принимаем законопроект №2283 "О внесении изменений в госбюджет на 2019 год". Там, собственно, те средства, которые государство задолжало нашим шахтерам. Это 1 млрд гривен, который будет выплачен безотлагательно после нашего голосования завтра", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что проектом изменений также предусмотрено увеличение выплат военным.

"Если мы говорим о других средствах и других расходах (в проекте изменений в госбюджет на 2019 - ред.), то мы говорим об увеличении выплат для наших военных и пограничников, для СБУ, для ВСУ", - добавила представитель правительства в парламенте.

Напомним, 18 октября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2283 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", за документ проголосовали 273 нардепа. При этом сокращенные сроки подготовки его ко второму чтению поддержали 266 депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина, 12 октября Кабмин одобрил решение, согласно которому на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.

Добавим также, парламентарии 18 октября одобрили законопроект о госбюджете на 2020 год в первом чтении.

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