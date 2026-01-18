ua en ru
Вторжение США в Гренландию сделало бы Путина "самым счастливым", - Санчес

Воскресенье 18 января 2026 15:37
UA EN RU
Вторжение США в Гренландию сделало бы Путина "самым счастливым", - Санчес Фото: Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вторжение США в Гренландию сделало бы главу Кремля Владимира Путина "самым счастливым человеком на земле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Санчеса, любые военные действия США против арктического острова Дании нанесут ущерб НАТО и легитимизируют вторжение России в Украину.

"Если мы сосредоточимся на Гренландии, то я должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что это легитимизировало бы его попытку вторжение в Украину. Если США применят силу, это станет смертельным приговором для НАТО. Путин будет вдвойне рад", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, что Дональд Трамп начал разговоры о желании купить Гренландию еще во времена своей первой каденции, с 2017 по 2021 годы. Причем он публично озвучивал цену - 600 млн долларов ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

После возвращения в Белый дом, в начале 2025 года, он вновь поднял тему Гренландии, хотя в последнее время разговоры об острове притихли. Новый веток претензий возобновился в январе 2026 года, когда США провели операцию в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро.

Также за это время ряд публичных заявлений чиновников из администрации Трампа дают понять, что США готовы как купить остров, так и добиться его военным путем.

В то же время уже задействован экономический рычаг. Вчера, 17 января, Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на товары европейских союзников до тех пор, пока США не будет разрешено выкупить Гренландию.

Согласно публикации, с 1 февраля вступят 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании (причем эти страны уже облагаются пошлинами, которые были введены еще раньше).

Также Трамп добавил, что с 1 июня 10% пошлины пошлины увеличатся до 25%.

После этого анонса ряд европейских лидеров выступили с ответным заявлениями, в которых было сказано, что они готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа.

Тем временем Bild сообщило, что немецкие войска досрочно покинули территорию Гренландии без каких-либо объяснений.

