Вторжение МиГ-31 в Эстонию: Пентагон будет следить за развитием ситуации
Любое вторжение в воздушное пространство НАТО неприемлемо. Я буду продолжать внимательно следить за развитием ситуации.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
В сообщении отмечается, что 22 сентября Хегсет провел переговоры с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.
"Во время разговора, глава американского Минобороны подтвердил, что США поддерживают всех союзников по НАТО и что любое вторжение в воздушное пространство Альянса неприемлемо", - говорится в сообщении.
Хегсет также высоко оценил быструю реакцию систем противовоздушной обороны европейских союзников. По его словам, это продемонстрировало лучшие качества НАТО, его готовность и сосредоточенность на выполнении основной миссии.
Кроме того, глава Минобороны США заверил Певкура, что он тесно консультируется с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе относительно дальнейших шагов после атаки МиГ-31, и будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации.
Вторжение истребителей РФ в Эстонию
19 сентября несколько российских истребителей МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии. Самолеты маневрировали 12 минут на Финским заливом.
После инцидента Таллинн инициировал консультации с НАТО, предусмотренные статьей 4 Устава.
Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас назвала "крайне опасной провокацией" поведение российских самолетов.
Руководство Альянса обвинило Россию в эскалации и пригрозило решительным ответом.
В НАТО обещают решать сбивать ли вражеские самолеты на основе уровня угрозы, которые они могут представлять.
В Кремле опровергли вторжение своих истребителей и обвинили в инциденте Эстонию.