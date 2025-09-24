ua en ru
Вторжение МиГ-31 в Эстонию: Пентагон будет следить за развитием ситуации

США, Среда 24 сентября 2025 03:53
Вторжение МиГ-31 в Эстонию: Пентагон будет следить за развитием ситуации Фото: министр обороны США Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Любое вторжение в воздушное пространство НАТО неприемлемо. Я буду продолжать внимательно следить за развитием ситуации.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

В сообщении отмечается, что 22 сентября Хегсет провел переговоры с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

"Во время разговора, глава американского Минобороны подтвердил, что США поддерживают всех союзников по НАТО и что любое вторжение в воздушное пространство Альянса неприемлемо", - говорится в сообщении.

Хегсет также высоко оценил быструю реакцию систем противовоздушной обороны европейских союзников. По его словам, это продемонстрировало лучшие качества НАТО, его готовность и сосредоточенность на выполнении основной миссии.

Кроме того, глава Минобороны США заверил Певкура, что он тесно консультируется с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе относительно дальнейших шагов после атаки МиГ-31, и будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации.

Вторжение истребителей РФ в Эстонию

19 сентября несколько российских истребителей МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии. Самолеты маневрировали 12 минут на Финским заливом.

После инцидента Таллинн инициировал консультации с НАТО, предусмотренные статьей 4 Устава.

Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас назвала "крайне опасной провокацией" поведение российских самолетов.

Руководство Альянса обвинило Россию в эскалации и пригрозило решительным ответом.

В НАТО обещают решать сбивать ли вражеские самолеты на основе уровня угрозы, которые они могут представлять.

В Кремле опровергли вторжение своих истребителей и обвинили в инциденте Эстонию.

