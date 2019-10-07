ru
ua

Друга ракетка України Ястремська дебютує в топ-25 рейтингу WTA

Новини » Спорт   

Світоліна втратила одну позицію

Друга ракетка України Даяна Ястремська п'ятий тиждень поспіль оновлює особистий рекорд в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Відповідний список за 7 жовтня опубліковано на сайті організації.

Після виходу в фінал парного розряду турніру в Пекіні Даяна дебютувала в топ-25 рейтингу, розташувавшись на 23 сходинці.

Особисті рекорди в рейтингу встановили ще дві українки. На одну сходинку піднялася Катаріна Завацька (117 місце), а на чотири рядки - Дар'я Снігур (321).

Леся Цуренко, яка не виступає через травму, продовжує втрачати позиції (73), а ось Катерина Козлова поліпшила своє становище на дві строчки (83).

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опустилася на одну сходинку і тепер займає 4 місце. Її випередила японка Наомі Осака, яка виграла турнір в Пекіні.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська заявлені на турнір WTA Кубок Кремля, який пройде в столиці Росії з 14 по 20 жовтня.

Раніше перша ракетка України назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону, де їй необхідно захистити торішній титул.

Рада відправила на доопрацювання ветований Зеленським закон про "Пласт" Російськомовні школи перейдуть на українську мову з наступного року, - МОН
Читати всі новини