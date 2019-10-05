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Ястремська вийшла в фінал парного турніру WTA в Пекіні

Новини » Спорт    05.10.2019 - 09:19
Ястремська вийшла в фінал парного турніру WTA в Пекіні
Фото: Ястремська та Остапенко (twitter.com/D_Yastremska)

Друга ракетка України разом з Остапенко буде боротись за титул у Китаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшли в фінал турніру серії Premier Mandatory в китайському Пекіні (China Open). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українсько-латвійський дует обіграв сестер Кароліну і Христину Плішкових з Чехії - 4:6, 6:4, 10:6.

У фіналі суперницями Ястремський і Остапенко стане дует переможців пари американок Софії Кенін і Бетані Маттек-Сандс проти японок Сюко Аояма і Ени Сібахари.

Раніше українка покинула змагання одиночного розряду, у другому колі поступившись 8 ракетці світу Кікі Бертенс. Пізніше голландська тенісистка вибила з турніру в Пекіні першу ракетку України Еліну Світоліну.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська заявлені на турнір WTA Кубок Кремля.

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