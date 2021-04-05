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Звільнив місце. Корабель SpaceX вперше перестикувався з МКС

Новость на русском → США, Понеділок 05 квітня 2021 16:20
Звільнив місце. Корабель SpaceX вперше перестикувався з МКС Фото: корабель Crew Dragon перестикувався з МКС (twitter.com Space_Station)
Автор: Дмитро Левицький

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX сьогодні від'єднався від Міжнародної космічної станції та пристикувався до іншого її шлюзу. Таким чином він звільнив місце для корабля Crew-2 Dragon.

Про це повідомила компанія SpaceX на сторінці у Twitter.

Crew Dragon пристикувався до шлюзу модуля Harmony космічної станції. Перестикування корабля відбувалося в автоматичному режимі. Корабель вперше в історії здійснив такий маневр.

"Dragon перестикувався з МКС, завершивши свій перший в історії політ для того, щоб пристикуватися до іншого шлюзу, і звільнивши місце для прибуття Crew-2 Dragon через кілька тижнів, а також для CRS-22 Dragon цього літа", - заявили в компанії.

Нагадаємо, минулого листопада корабель Crew Dragon доставив на МКС нову місію у складі чотирьох астронавтів. Корабель залишатиметься на МКС до завершення цієї місії, після чого він поверне астронавтів на Землю.

Як писало РБК-Україна, 30 травня 2020 року SpaceX та NASA здійснили успішний запуск космічного корабля Crew Dragon до МКС. Тоді корабель SpaceX вперше доставив людей на МКС.

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