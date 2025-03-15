ua en ru
Сб, 15 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Маск допустил ряд ошибок во время работы над DOGE, - Вэнс

Суббота 15 марта 2025 03:28
UA EN RU
Маск допустил ряд ошибок во время работы над DOGE, - Вэнс Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о работе Илона Маска над проектом Департамента эффективности государственного управления (DOGE) по сокращению федерального правительства. По его словам, миллиардер допустил ряд ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сам Илон Маск сказал, что иногда ты что-то делаешь, совершаешь ошибку, а потом исправляешь ее. Я принимаю ошибки... Я также считаю, что нужно быстро исправлять эти ошибки. Но я прекрасно понимаю, что в правительстве работает много хороших людей - людей, которые выполняют свою работу очень хорошо. И мы хотим сохранить как можно больше того, что работает в правительстве, устраняя при этом то, что не работает", - сказал Вэнс в интервью NBC News.

CNN отмечает, что это один из первых случаев, когда высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что команда Маска DOGE допустила ряд ошибок.

Напомним, около недели назад Politico писало, что президент США Дональд Трамп ограничил полномочия Илона Маска после массовых увольнений. В частности, глава Белого дома заявил, что миллиардер имеет право давать лишь рекомендации департаментам, а не принимать кадровые решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Илон Маск Джей Ди Вэнс
NEWS
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции