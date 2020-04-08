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СОТ прогнозує різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу

Новини » Фінансова криза 2020     08.04.2020 - 17:38
СОТ прогнозує різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу
Фото: СОТ (flickr.com/World Trade Organization)

Після падіння світова торгівля може відновитися вже у 2021 році

ВТО прогнозує спад світової торгівлі у 2020 році від 13% до 32%, оскільки невизначеність впливу коронавірусної кризи на економіку зберігається. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації торгівлі

При цьому економісти СОТ вважають, що спад, ймовірно, перевищить спад торгівлі, викликаний глобальною фінансовою кризою 2008-2009 років.

СОТ прогнозує різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу

"Ця криза, в першу чергу, є кризою в галузі охорони здоров'я, яка змусила уряди прийняти безпрецедентні заходи захисту життя людей", - заявив генеральний директор СОТ Роберто Азеведо.

За його словами, неминуче скорочення торгівлі та виробництва буде мати болючі наслідки для домашніх господарств і підприємств.

СОТ прогнозує відновлення торгівлі на 21-24% у 2021 році, при цьому результат буде залежати від тривалості спалаху коронавірусу та ефективності відповідних заходів.

Як зазначив Азеведо, найближча мета полягає в тому, щоб взяти під контроль пандемію і зменшити економічний збиток людям, компаніям і країнам.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведоз заявив, що економічний спад і втрати робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гірше, ніж при рецесії 2008 року.

Згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

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