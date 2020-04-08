ВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса

Фото: ВТО (flickr.com/World Trade Organization)

После падения мировая торговля может восстановиться уже в 2021 году

ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32%, поскольку неопределенность влияния коронавирусного кризиса на экономику сохраняется. Об этом говорится в докладе Всемирной организации торговли

При этом экономисты ВТО полагают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

"Этот кризис, в первую очередь, является кризисом в области здравоохранения, который вынудил правительства принять беспрецедентные меры защиты жизни людей", - заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

По его словам, неизбежное сокращение торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домашних хозяйств и предприятий.

ВТО прогнозирует восстановление торговли на 21-24% в 2021 году, при этом результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных мер.

Как отметил Азеведо, ближайшая цель состоит в том, чтобы взять под контроль пандемию и уменьшить экономический ущерб людям, компаниям и странам.

Напомним, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведоз заявил, что экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года.

Согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.