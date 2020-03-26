ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава СОТ прогнозує спад через коронавіруса гірше, ніж в 2008 році

Новини » Фінансова криза 2020     26.03.2020 - 10:20
Глава СОТ прогнозує спад через коронавіруса гірше, ніж в 2008 році
Фото: Роберто Азеведо (www.wto.org)

Пандемія неминуче матиме величезний вплив на економіку

Економічний спад і втрата робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гірше, ніж при рецесії 2008 року. Про це заявив генеральний директор Світової торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведо у своєму відеозверненні.

Як зазначив глава Азеведо, конкретних прогнозів поки що нема, але економісти СОТ очікують "дуже різкого скорочення торгівлі".

"Останні розрахунки пророкують економічний спад і втрату робочих місць, які будуть гірше, ніж світова фінансова криза десять років тому", - повідомив він.

Однак, за його словами, країни можуть зробити важливі кроки по обмеженню безпосередніх економічних збитків і закласти основи для довгострокового відновлення, і закликав їх до спільної роботи.

Азеведу оцінив стимулюючі заходи, прийняті урядами, як "позитивні", а також закликав членів СОТ бути відкритими і обмінюватися інформацією.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним Kantar, 70% жителів Великобританії, Канади, Франції, Німеччині, Італії, Японії і США очікують, що їх домогосподарства втратять доходи через спалах коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%, при чому це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.

Сенат США затвердив 2 трлн доларів на послаблення наслідків коронавірусу Євросоюз захищатиме економічний суверенітет в умовах кризи, - президент ЄК
Новини України Всесвітня торгова організаціякризис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся