Убегают поближе к морю? Под Мелитополем фиксируют странную активность оккупантов, - СМИ

Отмечается, что жители района рассказывают о выезде в Степановку Первую, Мироновку и Чкалово большой партии российских военных.

Также оккупанты разместили на дачах "Запорожстали" в Степановке много военной техники.

"Активное участие в расселении "освободителей" принимают предатели из числа сотрудников местных сельсоветов, а также старосты, которые представляют списки пустующего жилья", - говорится в публикации.

По словам жителей села, интервенты иногда даже селятся по 11 человек в одном здании.

Схожая подозрительная активность российских захватчиков также фиксируется и в районе лимана. Оккупанты перевозят туда военную технику и части понтонных мостов.

В материале говорится, что россияне на фоне успешных действий Сил обороны Украины на Запорожском направлении осуществляют подобное перемещение в спешке, и "буквально летают по селам на фурах".

Ранее в июне глава Запорожской ОВА Юрий Малашко раскрыл подробности, как проходит "эвакуация" оккупантов в этом регионе. Также чиновник привел несколько примеров, как российские войска грабят захваченные города Запорожской области, в частности, Мелитополь и Энергодар.

Ситуация в Запорожской области

Силы обороны Украины проводят с июня активные действия на нескольких направлениях на фронте, в том числе и в Запорожской области.

По данным Генерального штаба, на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях армии оккупантов в Запорожской области.

Добавим, что украинские военные также информируют, что на территории Бердянского порта сейчас круглосуточно работает один из мобильных крематориев, где захватчики сжигают тела оккупантов без идентификации и учета.

Между тем в Центре национального сопротивления сообщили, что на оккупированной части Запорожской области россияне готовят очередную принудительную мобилизацию местных жителей в свою армию.