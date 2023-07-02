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На оккупированной части Запорожской области готовятся к принудительной мобилизации, - ЦНС

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Воскресенье 02 июля 2023 02:15
На оккупированной части Запорожской области готовятся к принудительной мобилизации, - ЦНС Фото: оккупанты хотят провести новую мобилизацию на юге Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На временно подконтрольной войскам РФ части Запорожской области оккупационная "администрация" готовится к принудительной мобилизации местных жителей, чтобі пополнить вражескую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Российские захватчики и коллаборанты создали 44 "военно-учетных стола". В них интервенты намерены поставить на учет по месту жительства всех граждан призывного возраста или военнослужащих запаса.

Отмечается, что пособник оккупантов Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет фейки о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья".

"Фактически имеем очередное преступление оккупантов в регионе, ведь международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий", - обращают внимание в ЦНС.

Инструкция как сдаться в плен, если вас мобилизовали оккупанты

Для граждан на оккупированных территориях, которых россияне принудительно забирают в свою армию, есть специальные инструкции, как правильно сдаться в плен:

На оккупированной части Запорожской области готовятся к принудительной мобилизации, - ЦНС

Более подробно можно проконсультироваться, позвонив на горячую линию по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ предложили извещать о мобилизации через SMS.

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