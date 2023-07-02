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Втікають ближче до моря? Під Мелітополем фіксують дивну активність окупантів, - ЗМІ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово окупованій частині Запорізької області жителі Мелітопольського району фіксують масове переміщення російських загарбників із технікою у напрямку на південь, ближче до узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що жителі району розповідають про виїзд до Степанівки Першої, Миронівки та Чкалового великої партії російських військових.

Також окупанти розмістили на дачах "Запоріжсталі" у Степанівці багато військової техніки.

"Активну участь у розселенні "визволителів" беруть зрадники з-поміж співробітників місцевих сільрад, а також старости, які репрезентують списки порожнього житла", - йдеться у публікації.

За словами жителів села, інтервенти іноді навіть селяться по 11 осіб в одній будівлі.

Така підозріла активність російських загарбників також фіксується й у районі лиману. Окупанти перевозять туди військову техніку та частини понтонних мостів.

У матеріалі йдеться, що росіяни на тлі успішних дій Сил оборони України на Запорізькому напрямі здійснюють подібне переміщення поспіхом, і "буквально літають селами на фурах".

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Запорожская областьВійна Росії проти України