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Сбежали из-под Луганска. В Ростовской области РФ ищут вооруженных "вагнеровцев"

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Суббота 31 декабря 2022 19:41
Сбежали из-под Луганска. В Ростовской области РФ ищут вооруженных "вагнеровцев" Фото: в Ростовской области РФ ищут вооруженных "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шестеро заключенных, которые вступили в ЧВК "Вагнера", сбежали с территории учебного центра временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Сообщается, что они вооружены. Ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область РФ, где они могут находиться.

По данным российских СМИ, учебный центр расположен в Краснодонском районе Луганской области. Заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Их имена и другие подробности не приводятся.

Недавно РБК-Украина сообщало, что США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнер". Среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.

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