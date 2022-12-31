Сбежали из-под Луганска. В Ростовской области РФ ищут вооруженных "вагнеровцев"
Шестеро заключенных, которые вступили в ЧВК "Вагнера", сбежали с территории учебного центра временно оккупированной части Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Сообщается, что они вооружены. Ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область РФ, где они могут находиться.
По данным российских СМИ, учебный центр расположен в Краснодонском районе Луганской области. Заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Их имена и другие подробности не приводятся.
Недавно РБК-Украина сообщало, что США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнер". Среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.
Напомним, что ЧВК "Вагнер" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.