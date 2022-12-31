Сбежали из-под Луганска. В Ростовской области РФ ищут вооруженных "вагнеровцев"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

Сообщается, что они вооружены. Ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область РФ, где они могут находиться.

По данным российских СМИ, учебный центр расположен в Краснодонском районе Луганской области. Заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Их имена и другие подробности не приводятся.