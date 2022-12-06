ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях
Российская частная военная компания "Вагнера" вербует украинских заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры дали согласие на начало вербовки специальным решением", - говорится в сообщении.
ЦНС отмечает, что ЧВК "Вагнера" уже занимается вербовкой заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.
"Следовательно, теперь террористическая организация будет искать "живую силу" в украинских тюрьмах", - пояснили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как "пушечное мясо".
Напомним, что в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".
Российский олигарх и основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин начал предостерегать Соединенные Штаты от внесения его группы в список иностранной террористической организации.
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