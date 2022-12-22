США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнера": что известно

Министерство торговли США вводит новые меры против частной военной компании "Вагнера" с целью ограничения последней для доступа техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что документ вступает в силу 21 декабря 2022 года. В нем отмечается, что ведомство внесло изменения в "существующие черные списки", куда ЧВК "Вагнер" было добавлено в 2017 году.

В связи с этим "вагнеровцы" столкнутся с новыми жесткими ограничениями на доступ к технологиям, созданным в любой точке мира с помощью американского оборудования.

"Группа Вагнера является одной из самых известных организаций наемников в мире, активно совершающей преступления и нарушающей права человека по всей Украине", - заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез.