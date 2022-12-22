США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнера": что известно
Министерство торговли США вводит новые меры против частной военной компании "Вагнера" с целью ограничения последней для доступа техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что документ вступает в силу 21 декабря 2022 года. В нем отмечается, что ведомство внесло изменения в "существующие черные списки", куда ЧВК "Вагнер" было добавлено в 2017 году.
В связи с этим "вагнеровцы" столкнутся с новыми жесткими ограничениями на доступ к технологиям, созданным в любой точке мира с помощью американского оборудования.
"Группа Вагнера является одной из самых известных организаций наемников в мире, активно совершающей преступления и нарушающей права человека по всей Украине", - заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез.
По его словам, новые санкции нацелены направить "четкое сообщение негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шаткой армии Путина, что Министерство торговли без колебаний будет действовать против них".
Напомним, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.
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