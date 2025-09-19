Побеги из частей за 14 тысяч долларов: офицер ВСУ "зарабатывал" на дезертирах

Правоохранители задержали офицера ВСУ, который наладил в Днепропетровской области "схему" для дезертиров. Военнообязанные могли сбежать за границу за 14 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований в Telegram.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали организаторов схемы, которые помогали военнослужащим покидать место службы и выезжать в страны Европы. Организовал сделку офицер ВСУ, который является фигурантом дела о фиктивной службе депутата Днепропетровского областного совета", - написали в ГБР.

Известно, что офицер за деньги организовывал для некоторых военнослужащих побег прямо из части. Помогали ему двое гражданских, которые отвечали за финансовый расчет и непосредственную перевозку клиентов.

Конкретный эпизод "схемы" фигурантов

Правоохранители сообщают, что в одном из эпизодов фигуранты организовали побег военнослужащему одной из частей Каменского района Днепропетровской области.

Сообщница офицера заверила клиента, что побег состоится "без последствий", а полный пакет услуг будет стоить 14 тысяч долларов.

"9 сентября другой участник схемы приехал за военным в часть и уже вместе с ним отправился в Днепр. В городе солдат передал часть оплаты в сумме 7 тысяч долларов США. Остальные он должен был отдать уже перед выездом в Европу", - сообщили следователи.

Отмечается, что в "услугу" также входила помощь с незаконным пересечением границы. Фигуранты также советовали "клиентам", как оформиться за рубежом как беженцу.

Реализовать преступный план помешали правоохранители.

Офицер ВСУ уже был замечен в беззаконии

В ГБР сообщили, что основной фигурант этой схемы, офицер ВСУ, ранее помог депутату областного уровня фиктивно проходить службу.

"После этого инцидента командование части отстранило его от должности и понизило в звании с подполковника до майора. А вот суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года", - написали в Бюро.

Однако после этих событий офицер ВСУ не остановился и продолжил свою преступную деятельность.

Задержание офицера

Задержали офицера ВСУ в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъято почти 4 тысяч долларов США, которые он еще не успел проиграть.