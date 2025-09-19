ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Побеги из частей за 14 тысяч долларов: офицер ВСУ "зарабатывал" на дезертирах

Украина, Пятница 19 сентября 2025 12:00
UA EN RU
Побеги из частей за 14 тысяч долларов: офицер ВСУ "зарабатывал" на дезертирах Фото: сотрудники ДБР и СБУ задержали офицера в Днепре (facebook dbr.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Правоохранители задержали офицера ВСУ, который наладил в Днепропетровской области "схему" для дезертиров. Военнообязанные могли сбежать за границу за 14 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований в Telegram.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали организаторов схемы, которые помогали военнослужащим покидать место службы и выезжать в страны Европы. Организовал сделку офицер ВСУ, который является фигурантом дела о фиктивной службе депутата Днепропетровского областного совета", - написали в ГБР.

Известно, что офицер за деньги организовывал для некоторых военнослужащих побег прямо из части. Помогали ему двое гражданских, которые отвечали за финансовый расчет и непосредственную перевозку клиентов.

Конкретный эпизод "схемы" фигурантов

Правоохранители сообщают, что в одном из эпизодов фигуранты организовали побег военнослужащему одной из частей Каменского района Днепропетровской области.

Сообщница офицера заверила клиента, что побег состоится "без последствий", а полный пакет услуг будет стоить 14 тысяч долларов.

"9 сентября другой участник схемы приехал за военным в часть и уже вместе с ним отправился в Днепр. В городе солдат передал часть оплаты в сумме 7 тысяч долларов США. Остальные он должен был отдать уже перед выездом в Европу", - сообщили следователи.

Отмечается, что в "услугу" также входила помощь с незаконным пересечением границы. Фигуранты также советовали "клиентам", как оформиться за рубежом как беженцу.

Реализовать преступный план помешали правоохранители.

Офицер ВСУ уже был замечен в беззаконии

В ГБР сообщили, что основной фигурант этой схемы, офицер ВСУ, ранее помог депутату областного уровня фиктивно проходить службу.

"После этого инцидента командование части отстранило его от должности и понизило в звании с подполковника до майора. А вот суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года", - написали в Бюро.

Однако после этих событий офицер ВСУ не остановился и продолжил свою преступную деятельность.

Задержание офицера

Задержали офицера ВСУ в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъято почти 4 тысяч долларов США, которые он еще не успел проиграть.

Напомним, недавно на очередной "схеме" для уклонистов погорел чиновник Минобороны. Подполковника задержали львовские правоохранители.

Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военнообязанным предлагали сбежать в Приднестровье, на чем фигуранты заработали десятки миллионов гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Днипро Выезд за границу Мобилизация в Украине
Новости
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город