У ВСУ заявили про наміри РФ вдатися до диверсій поблизу передової

Росія прагне підірвати оборонний потенціал України у період "передвиборної турбулентності"

В Вооруженных силах Украины не исключают возможность проведения диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу накануне выборов 2019. Об этом заявил глава ВСУ Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что РФ пытается подорвать оборонный потенциал Украины в период так называемой предвыборной турбулентности.

"Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется РФ для проведения комплекса специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины. Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав", - сказал Муженко.

Глава ВСУ отметил, что силовики принимают соответствующие меры для недопущения российских сценариев.

"Также мы не исключаем возможности проведения отдельных актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу. Нами принимаются соответствующие меры по недопущению подобных сценариев одновременно мы рассчитываем на профессионализм отечественных спецслужб, Нацполиции, а также на патриотизм и бдительность наших граждан", - добавил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что РФ пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и Центральную избирательную комиссию каждые 40 секунд.

Как писало РБК-Украина ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял о намерении РФ задействовать весь имеющийся арсенал, включительно с кибернетическими средствами, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа во время выборов.