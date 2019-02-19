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Турчинов допускає кібератаки з боку РФ в ході виборів 2019

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 17:38
Турчинов допускає кібератаки з боку РФ в ході виборів 2019
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

За підтримки ЄС відбудуться спільні навчання, під час яких будуть змодельовані різні сценарії кібервтручань

Росія має намір задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів 2019. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Як зазначається, під час засідання були розглянуті питання щодо стану захищеності серверів ЦВК та готовності до протидії можливим кібератакам під час виборчого процесута проект Концепції підготовки до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі. Також було обговорено питання практичної міжвідомчої взаємодії, зокрема, створення на базі управління інформатизації ЦВК робочої групи, до якої увійдуть кращі фахівці СБУ та Держспецзв'язку.

"Наявна інформація свідчить про наміри РФ задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу", - зазначив Турчинов.

За його словами, найближчим часом за підтримки ЄС відбудуться спільні навчання, під час яких будуть змодельовані різні сценарії кібервтручань, та відпрацьовані моделі реагування на кіберзагрози.

Турчинов зазначив, що Центральна виборча комісія уклала меморандуми про співпрацю з суб'єктами забезпечення кібербезпеки, в рамках яких виборчим комісіям надається всебічна технічна та методична допомога.

Нагадаємо, в СБУ заявляли про втручання РФ у вибори в Україні та те, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період цих виборів.

До цього глава СБУ Грицак заявляв, що для під час виборів, українські правоохоронні органи мають працювати злагоджено.

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