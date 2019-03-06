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У ВСУ заявили про наміри РФ вдатися до диверсій поблизу передової

Новини » Вибори 2019    06.03.2019 - 10:37
У ВСУ заявили про наміри РФ вдатися до диверсій поблизу передової
Фото: Віктор Муженко (mil.gov.ua)

Росія прагне підірвати оборонний потенціал України у період "передвиборної турбулентності"

У Збройних силах України не виключають можливість проведення диверсій та саботажу поблизу передової та навіть у глибокому тилу напередодні виборів 2019. Про це заявив глава ЗСУ Віктор Муженко на зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, повідомляє РБК-Україна.

Він підкреслив, що РФ намагається підірвати оборонний потенціал України у період так званої передвиборної турбулентності.

"Період так званої передвиборної турбулентності, у який увійшла наша країни, використовується РФ для проведення комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України. Ми відслідковуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних та психологічних операцій він намагається вплинути на особовий склад", - сказав Муженко.

Глава ЗСУ зазначив, що силовики вживають відповідні заходи для недопущення російських сценаріїв.

"Також ми не виключаємо можливості проведення окремих актів прямої дії у формі диверсій та саботажу поблизу передової та навіть у глибокому тилу. Нами вживаються відповідні заходи щодо недопущення подібних сценаріїв, водночас ми розраховуємо на професійність вітчизняних спецслужб, Нацполіції, а також на патріотизм та пильність наших громадян", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що РФ намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі і Центральну виборчу комісію кожні 40 секунд.

Як писало РБК-Україна раніше, секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв про намір РФ задіяти весь наявний арсенал, включно з кібернетичними засобами, для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів.

РФ кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну, - Клімкін Москалькова направила в ООН скаргу українців на неможливість голосувати з РФ
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