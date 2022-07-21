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Окупанти через побоювання обстрілів сховали танки біля енергоблоку ЗАЕС: що відомо

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Запоріжжя, Четвер 21 липня 2022 14:10
Окупанти через побоювання обстрілів сховали танки біля енергоблоку ЗАЕС: що відомо Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в "Енергоатомі", у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну.

"Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!" – зазначають в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, російські загарбники, які перебувають на Запорізькій АЕС, готують провокацію. Вони мають намір звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Нагадаємо, раніше російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема вони зміцнили окопи.

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