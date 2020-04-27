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У ЗСУ зафіксували зростання кількості заражених коронавірусом військових

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 10:16
У ЗСУ зафіксували зростання кількості заражених коронавірусом військових
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Разом з тим, за весь час одужали 18 осіб та померли 2 людини

У Збройних силах України виявили 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за добу - 6 нових випадків. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Разом з тим, за весь час одужали 18 осіб та померли 2 людини. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) наразі - 361 особа. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, - 117 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 6 новий випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2-є хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону - 2 військовослужбовці), у Харківській області - 4 військовослужбовці лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Вчора був один новий випадок зараження коронавірусом в ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу. Зокрема, за минулу добу заразились менше 400 людей.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я цього тижня повинне вирішити, як будуть тестувати українців на антитіла до коронавирусу.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в разі різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж було заплановано урядом.

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