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В Україні фіксують зменшення кількісті нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 09:19
В Україні фіксують зменшення кількісті нових випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в Україні заразились 392 людей

Станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на майже 100 людей менше. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, за добу заразились 392 людини, що на 100 людей менше, ніж вчора.

Так, 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 864 пацієнти одужали.

Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, у Львівській області зафіксовано 358 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1565 осіб, з яких 334 людини госпіталізовані.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.

Також Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину, введеного через спалах коронавірусу.

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