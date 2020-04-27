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В ВСУ зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом военных

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 10:16
В ВСУ зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вместе с тем, за все время выздоровели 18 человек и умерли 2 человека

В Вооруженных силах Украины выявили 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 6 новых случаев. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Вместе с тем, за все время выздоровели 18 человек и умерли 2 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) сейчас - 361 лицо. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайших 3 суток, - 117 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 2-е больных находящихся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 2 военнослужащие), в Харьковской области - 4 военнослужащие лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Вчера был один новый случай заражения коронавирусом в ВСУ.

Напомним, в Украине фиксируют уменьшение количества новых случаев коронавируса. В частности, за прошедшие сутки заразились менее 400 человек.

Отметим, Министерство здравоохранения на этой неделе должно решить, как будут тестировать украинцев на антитела к коронавирусу.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшение заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано правительством.

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