МОЗ на цьому тижні визначить алгоритм тестування на антитіла до COVID-19

Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Як використовувати ІФА-тести буде вирішено після консультацій з вченими та експертами ВООЗ

Міністерство охорони здоров'я цього тижня повинне вирішити, як будуть тестувати українців на антитіла до коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, яким чином буде використовуватися ІФА-тестування, буде вирішено після консультацій з вченими та експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми дуже ретельно вивчаємо це питання. На цьому тижні будуть консультації з науковцями, експертами ВООЗ, яким саме способом ми будемо використовувати ІФА-тести, для яких цілей. Тому що золотим стандартом є ПРЛ-тести. Ми розширюємо алгоритм тестування. Але ІФА-тести... ми теж розглядаємо можливість використання українських тестів. Українські будуть у нас в пріоритеті", - заявив Степанов.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував запуск масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусу в Україні. На даний момент такий метод використовується в чотирьох країнах світу, серед яких США і Німеччина.

Зазначимо, в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу. За минулу добу підтвердили 392 захворювання, що майже на 100 менше, ніж днем раніше. Всього в країні заразилися 9009 людина, 220 - померли, 864 - одужали.