У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

Фото: бійці Нацгвардії в респіраторних масках (РБК-Україна)

За добу виявили 14 нових випадків інфекції

За минулу добу у Збройних силах України зареєстрували 14 нових випадків коронавірусу. Більшість захворілих - військові Тернопільського гарнізону.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Повідомляється, шо найбільше нових випадків було виявлено у серед військових Тернопільського та Харківського гарнізону.

"За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Чотири військовослужбовці Харківського гарнізону перебувають у ізоляторі військової частини. Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону на даний час перебувають в ізольованій військовій частині та найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю", - йдеться у повідомленні.

Командування Медичних сил ЗСУ оцінює стан хворих як задовільний.

Ще один військовий Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Його стан - середньої важкості, військовий отримує необхідне лікування.

Вдома на самолікуванні під наглядом медичної служби знаходиться ще один військовослужбовець з Київського гарнізону. У нього відсутні симптоми захворювання.

Станом на 24 травня у лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 62 особи. З початку пандемії одужав 91 пацієнт. Ще двоє померло. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 259 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 40 осіб.

Відзначимо, що в середньому щодня повідомляється про 2-4 нових випадки коронавірусу в ЗСУ.

Востаннє спалах захворювань серед військовослужбовців фіксували 14 травня.

Також РБК-Україна повідомляло, що цього літа для проходження військової служби закличуть 500 офіцерів запасу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко