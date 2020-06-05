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У ЗСУ новий спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 12:13
У ЗСУ новий спалах коронавірусу
Фото: нацгвардійці у медичних масках (РБК-Україна)

Сімох військових госпіталізували

За минулу добу у Збройних силах України зареєстрували 14 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували 7 військових.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Чотири військовослужбовці лікуються у лазареті однієї з військових частин Вінницької області, двоє - у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, ще одного госпіталізували до клінічного центру у Західному регіоні.

"Сім осіб (Миколаївська та Київська область - по 1 військовослужбовцю, Рівненська область - 4 працівника ЗС України та Житомирська область - 1 працівник ЗС України) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні у лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 142 особи. Ще 131 людина одужала. Також зафіксовано 4 летальних випадки.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 567 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 67 осіб", - повідомили у командуванні Медичних сил.

Зазначимо, що протягом трьох днів у ЗСУ зафіксували 30 нових хворих на COVID-19.

Востаннє спалах коронавірусу у Збройних силах відбувся 24 травня, тоді за добу захворіли теж 14 осіб.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Збройні сили УкраїнивспышкаКоронавірус
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