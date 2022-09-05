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ЗСУ на півдні знищили два російських безпілотники та авіаційну ракету

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 11:16
ЗСУ на півдні знищили два російських безпілотники та авіаційну ракету Фото: ЗСУ вчора збили два БПЛА "Орлан-10" та ракету (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області українські військові вчора, 4 вересня, знищили два ворожих безпілотники. У Миколаївській області ЗСУ збили ворожу авіаційну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Вчора близько 23:00 у Бериславському районі Херсонської області захисники виявили та силами ППО знищили два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, ЗСУ у небі над Миколаївською областю збили керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59. Окупанти випустили її з винищувача.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська вчора завдали 14 ракетних ударів по Україні.

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