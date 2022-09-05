ЗСУ на півдні знищили два російських безпілотники та авіаційну ракету

Фото: ЗСУ вчора збили два БПЛА "Орлан-10" та ракету (Getty Images)

У Херсонській області українські військові вчора, 4 вересня, знищили два ворожих безпілотники. У Миколаївській області ЗСУ збили ворожу авіаційну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Вчора близько 23:00 у Бериславському районі Херсонської області захисники виявили та силами ППО знищили два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Крім того, ЗСУ у небі над Миколаївською областю збили керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59. Окупанти випустили її з винищувача.