Окупанти завдали 14 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ЗСУ відбили 8 ворожих атак, - Генштаб

Російські війська завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України. Тим часом українські захисники відбили ворожі атаки у районах восьми населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни зосереджуються на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Окупанти з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку безпілотниками, шукають слабких місць в українській обороні, намагаються покращити тактичне положення.

При цьому зберігатися загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Протягом 4 вересня загарбники завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет "Калібр".

Авіаційне угруповання ворога веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

При уьому, проблемним для росіян залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 Донецька, представники приватної військової кампанії "Вагнер" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та Білорусі.

На інших напрямках окупанти здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував безпілотники. Посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюють нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів загарбників на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України;

- 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував безпілотники. Посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюють нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів загарбників на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України; на Харківському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Наніс авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосуваи безпілотники в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;

росіяни обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Наніс авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосуваи безпілотники в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки; на Слов’янському напрямку від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Нанесені авіаційний удар по Богородичному;

від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Нанесені авіаційний удар по Богородичному; на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське;

окупанти обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

ворог обстрілював райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку постраждали Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка;

постраждали Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка; на Новопавлівському напрямку атак зазнали Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка. Також був завданий авіаційний удар у районі Новомихайлівки;

атак зазнали Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка. Також був завданий авіаційний удар у районі Новомихайлівки; на Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також наніс авіаційні удари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки;

противник обстрілював райони населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також наніс авіаційні удари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки; на Південнобузькому напрямку загарбники продовжує вести оборонні дії, обстріляли практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того завдали авіаційні удари в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії активно застосував безпілотники.

Українські захисники утримують займані позиції та не допускають просування ворога по території нашої держави.

ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань українських військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Впродовж 4 вересня було нанесено ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу.

Протягом доби авіація Сил оборони нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів окупантів.

Тим часом, НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу, розмістивши 8 багатонаціональних бойових груп на території країн-учасниць: Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та у Словаччині. Зазначається, що усі ці групи є бойовими підрозділами. Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність.