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ВСУ на юге уничтожили два российских беспилотника и авиационную ракету

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 11:16
ВСУ на юге уничтожили два российских беспилотника и авиационную ракету Фото: ВСУ вчера сбили два БПЛА "Орлан-10" и ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области украинские военные вчера, 4 сентября, уничтожили два вражеских беспилотника. В Николаевской области ВСУ сбили вражескую авиационную ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Вчера около 23:00 в Бериславском районе Херсонской области защитники обнаружили и силами ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, ВСУ в небе над Николаевской областью сбили управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59. Оккупанты выпустили ее с истребителя.

Напомним, по данным Генштаба, российские войска вчера нанесли 14 ракетных ударов по Украине.

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