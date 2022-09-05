ВСУ на юге уничтожили два российских беспилотника и авиационную ракету

Фото: ВСУ вчера сбили два БПЛА "Орлан-10" и ракету (Getty Images)

В Херсонской области украинские военные вчера, 4 сентября, уничтожили два вражеских беспилотника. В Николаевской области ВСУ сбили вражескую авиационную ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Вчера около 23:00 в Бериславском районе Херсонской области защитники обнаружили и силами ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Кроме того, ВСУ в небе над Николаевской областью сбили управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59. Оккупанты выпустили ее с истребителя.