СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка допомагала диверсантам зайти у Миколаїв
СБУ затримала російських агентів. Агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів.
Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.
Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися "в темну" використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.
Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим - обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.
В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. Тож вони радять своїм знайомим не поспішати витрачати гроші, аби не довелося їх повертати.
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