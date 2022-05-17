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СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка допомагала диверсантам зайти у Миколаїв

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 17:24
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка допомагала диверсантам зайти у Миколаїв Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

СБУ затримала російських агентів. Агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися "в темну" використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим - обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. Тож вони радять своїм знайомим не поспішати витрачати гроші, аби не довелося їх повертати.

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Служба безпеки України
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