ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ на півдні України знищили за день 130 окупантів, 26 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Новость на русском →
Середа 18 травня 2022 03:17
ЗСУ на півдні України знищили за день 130 окупантів, 26 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів Фото: український військовий (facebook.com/93OMBr)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові завдали на південних рубежах оборони суттєвих втрат російським окупантам, де противник не може просуватися вперед, намагається закріпитися і продовжує обстріли наших позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне зведення Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях війська РФ переходять до оборони та проводить обстріли позицій ВСУ із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

При цьому за минулу добу, 17 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали 110 уражень позицій рашистів. В результаті чого ворожі втрати склали:

  • 130 солдатів,
  • 1 самохідна артилерійсько-мінометна установка,
  • 3 модернізованих танки Т-72Б3,
  • 10 одиниць броньованої техніки,
  • 12 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, в районі П'ятихатки та Степанівки в Херсонській області бійцями ЗСУ були знищені 2 склади боєприпасів військ РФ.

Раніше повідомлялося, що фахівці СБУ знешкодили російську агентурну мережу, яка повинна була забезпечити проникнення ворожих ДРГ в Миколаїв. Її курирував генерал російських окупаційних сил.

Нагадаємо також, що за минулу добу українські військові на Донбасі відбили 12 атак російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонская область Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси