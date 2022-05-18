ЗСУ на півдні України знищили за день 130 окупантів, 26 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Українські військові завдали на південних рубежах оборони суттєвих втрат російським окупантам, де противник не може просуватися вперед, намагається закріпитися і продовжує обстріли наших позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне зведення Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях війська РФ переходять до оборони та проводить обстріли позицій ВСУ із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

При цьому за минулу добу, 17 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали 110 уражень позицій рашистів. В результаті чого ворожі втрати склали:

130 солдатів,

1 самохідна артилерійсько-мінометна установка,

3 модернізованих танки Т-72Б3,

10 одиниць броньованої техніки,

12 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, в районі П'ятихатки та Степанівки в Херсонській області бійцями ЗСУ були знищені 2 склади боєприпасів військ РФ.