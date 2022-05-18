ВСУ на юге Украины уничтожили за день 130 оккупантов, 26 единиц техники и 2 склада боеприпасов

Украинские военные нанесли на южных рубежах обороны существенные потери российским оккупантам, где противник не может продвигаться вперед, пытается закрепиться и продолжает обстрелы наших позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях войска РФ переходят к обороне и проводит обстрелы позиций ВСУ с применением минометов и ствольной артиллерии.

При этом за прошедшие сутки, 17 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 110 поражений позиций рашистов. В результате чего вражеские потери составили:

130 солдат,

1 самоходная артиллерийско-минометная установка,

3 модернизированных танка Т-72Б3,

10 единиц бронированной техники,

12 единиц автомобильной техники.

Кроме того, в районе Пятихатки и Степановки в Херсонской области бойцами ВСУ были уничтожены 2 склада боеприпасов войск РФ.