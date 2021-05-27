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Для підтримки безпеки: у Чорному морі пройшли спільні навчання України та Британії

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Україна, Четвер 27 травня 2021 12:58
Для підтримки безпеки: у Чорному морі пройшли спільні навчання України та Британії Фото: у Чорному морі пройшли навчання Військово-Морських сил України та Британії (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Військово-морські сили України та Королівства Великої Британії провели спільні навчання PASSEX в акваторії Чорного моря. Метою навчань було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, а також сумісність екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Крім кораблів до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади національного флоту. Навчання тривали два дні і проходили в кілька етапів.

"Зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в костюмах та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо. Під час виконання загальних елементів основна увага приділялася підвищенню сумісності та злагодженості дій екіпажів", - повідомили в Міноборони.

Також були відпрацьовані корабельні навчання з передачі вантажів повітряним і траверзним способом, ведення розвідки, освітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства і проведення пошуково-рятувальної операції.

У відомстві зазначили, що постійна участь сил українського флоту в навчаннях PASSEX дозволяє, зокрема, наблизитися до стандартів НАТО.

Фото: у Чорному морі пройшли навчання Військово-Морських сил України та Британії (mil.gov.ua)

Нагадаємо, днями поблизу з Кримом ЗСУ провели артилерійські навчання, в ході яких відпрацьовували протидію морському десанту.

Також повідомлялося, що в акваторії Чорного моря пройшли антитерористичні навчання СБУ.

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