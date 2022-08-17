ЗСУ вдарили з HIMARS по позиції росіян у Новій Каховці: фото та відео

Українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи Himars.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram журналіста Дениса Казанського.

За словами Казанського, внаслідок удару по позиції ворога у Новій Каховці вдалося ліквідувати 12 росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.

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