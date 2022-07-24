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Окупанти намагаються налагодити логістику у Херсоні після пошкодження Антонівського мосту

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Херсон, Неділя 24 липня 2022 16:28
Окупанти намагаються налагодити логістику у Херсоні після пошкодження Антонівського мосту Фото: наслідки удару по Антонівському мосту у Херсоні (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Окупанти в Херсонській області ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки", - написав він.

За його словами, якість робіт та безпека використання мостів залишається під великим питанням, оскільки все робиться "нашвидкуруч".

"До ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів", - уточнив він.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Попри ушкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, однак пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

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