ЗСУ взяли під контроль кілька важливих об'єктів у Херсонській області, - ОВА

Збройні сили України продовжують звільняти від російських окупантів Херсонську область. Наші захисники взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані голів обласних військових адміністрації щодо ситуації в регіонах станом на ранок 25 липня.