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Авіація ЗСУ вдарила по 16 скупченнях окупантів і техніки в Луганській області, - Гайдай

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Луганська область, Неділя 18 вересня 2022 09:38
Авіація ЗСУ вдарила по 16 скупченнях окупантів і техніки в Луганській області, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки росіян в Луганській області. Також були атаковані три зенітні ракетні комплекси окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Наша авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БПЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога", - написав Гайдай.

За його словами, ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника.

"Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки", - зазначив Гайдай.

До того ж, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наші бійці завдають ворогу значних втрат на Авдіївському напрямку.

Додамо, в ISW припускають, що ЗСУ можуть оточити російські війська навколо Лиману на Донбасі.

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