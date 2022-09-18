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ЗСУ все ближче до Лисичанська, бої біля Лиману: оновлена карта війни

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Україна, Неділя 18 вересня 2022 15:58
ЗСУ все ближче до Лисичанська, бої біля Лиману: оновлена карта війни Фото: оновлена карта війни на 18 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Оновлена карта бойових дій в Україні на 18 вересня. Тривають тяжкі бої на Донбасі, зокрема, біля Лиману, тим часом українські бійці вже дещо ближче до Лисичаснька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

За даними карти, російські війська, ймовірно, відступили з Білогорівки, що в 25 км від Лисичанська, тож можна припускати, що ЗСУ стають все ближче до цього міста в Луганській області.

ЗСУ все ближче до Лисичанська, бої біля Лиману: оновлена карта війни

Тим часом на Сватівському напрямку продовжуються бої на підступах до Лиману. Ярова, бої за яку також відбувалися, зараз перебуває у "сірій зоні", тож потребує уточнення.

ЗСУ все ближче до Лисичанська, бої біля Лиману: оновлена карта війни

Разом з тим на Бахмутському напрямку ситуація складна. Біля самого Бахмуту (Донецька область) ворог був зупинений, на південній околиці по трасі тривають бої, просувань російських військ не фіксується.

На Авдіївському напрямку окупаційні війська дещо змогли просунутися в бік Невельського.

ЗСУ все ближче до Лисичанська, бої біля Лиману: оновлена карта війни

Ситуація на півдні залишається практично не відомою (стосовно оперативних дій).

ЗСУ все ближче до Лисичанська, бої біля Лиману: оновлена карта війни

Відомо, що на Запорізькому напрямку активних дій не проводиться, а от на Херсонському потребує уточнення, оскільки за даними Генштабу росіяни ведуть обстріл сіл Петрівка та Любимівка (вони позначені на карті як окуповані).

Нагадаємо, за даними міжнародних аналітиків, окупанти ведуть безглузді наступальні операції біля Бахмута замість того, аби зосередитися на обороні від українських контрнаступів, прогрес яких триває.

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