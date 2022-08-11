ЗСУ знищили одразу три російських БМП з безпілотника (відео)

Українські військові знищили одразу три БМП з легкого БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Саме зараз, в ці хвилини воїнами 14 ОМБр йде знищення одразу 3 БМП ворога із застосуванням легкого БПЛА для корегування", - йдеться в повідомленні.