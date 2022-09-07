Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)

За минулу добу українські військові ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50610 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати Росії на 7 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано;

танків - 2097 (+20);

бойових броньованих машин - 4520 (+36);

артилерійських систем - 1194 (+15);

РСЗВ - 300 (+4);

засоби ППО - 156 (+0);

літаків - 237 (+1);

гелікоптерів - 208 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 880 (+4);

крилаті ракети - 214 (+5);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15);

спеціальної техніки - 109 (+0).