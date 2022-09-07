Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50610 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 7 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано;
- танків - 2097 (+20);
- бойових броньованих машин - 4520 (+36);
- артилерійських систем - 1194 (+15);
- РСЗВ - 300 (+4);
- засоби ППО - 156 (+0);
- літаків - 237 (+1);
- гелікоптерів - 208 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 880 (+4);
- крилаті ракети - 214 (+5);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15);
- спеціальної техніки - 109 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.
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