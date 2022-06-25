Ще 170 окупантів і один літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Фото: окупанти гинуть сотнями (defence-ua.com)
За минулу добу українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак і один вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 25 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано,
- танків-1511 (+4),
- бойових броньованих машин - 3645 (+8),
- артилерійських систем - 764 (+5),
- РСЗВ - 241 (+0),
- засоби ППО - 99 (+0),
- літаків - 217 (+1),
- вертольотів - 184 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7),
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Нагадаємо, з початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.
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