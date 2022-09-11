ЗСУ просунулися на 70 км і можуть звільнити Ізюм за 48 годин, - ISW

ЗСУ в Харківській області прорвали лінії окупантів на глибину до 70 кілометрів. Очікується, що українські сили можуть повністю звільнити Ізюм вже за 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська прорвали російські лінії на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях та звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня - це більше території, ніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня", - йдеться в повідомленні.

За даними міжнародних аналітиків, український контрнаступ у Харківській області розгромлює російські війська та руйнує вісь російського напрямку на північний Донбас.

Вказано, що російські війська не проводять контрольований виведення військ і поспішно біжать із південно-східної Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму.

"Раніше російські війська послаблювали північну вісь Донбасу, передислокуючи підрозділи з цього району на південь України, ускладнюючи зусилля щодо уповільнення українського наступу або, як мінімум, розгортання прикриття для відступу", - звертають увагу аналітики.

Втім тепер українські відвоювання, як зазначають ISW, не обмежуються лише районом Ізюму.

Припускається, що українські війська, звільнили Великий Бурлук 10 вересня, що дозволить розмістити сили України в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону.

"Українські війська, швидше за все, звільнять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюма стане найзначнішим українським військовим здобутком з моменту перемоги у битві за Київ у березні. Це усунуло б російський наступ на північному заході Донецької області вздовж автомагістралі E40, яку російські військові намагалися використати для обгону українських позицій уздовж лінії Слов'янськ - Краматорськ", - пояснюють в ISW.

Аналітики додають, що успішне оточення росіян, що тікають із Ізюма, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми армії РФ та морального духу.

Тим часом ISW звертають увагу і на проблеми росіян в "евакуації", вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах.