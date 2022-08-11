ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти потужно обстріляли Нікополь: понад 120 "прильотів", є загиблі та поранені

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 11 серпня 2022 08:35
Окупанти потужно обстріляли Нікополь: понад 120 "прильотів", є загиблі та поранені Фото: окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів" та ще низку районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Оновлено 08:59. Кількість жертв у Нікополі зросла до трьох.

"У Нікополі під завалами будинку рятувальники знайшли тіло загиблого громадянина 1941 року народження. Третя жертва нічних обстрілів району окупаційними військами РФ", - повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Таким чином, протягом ночі в Нікопольському районі загинуло троє людей, семеро постраждали, з них одна дитина.

Фото: окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". 120 прильотів!" - пише Резніченко.

За його словами, через обстріли у Нікополі 2 людей загинули, ще 7 поранені, серед яких 13-річна дівчинка.

Крім того, у місті понівечені понад 40 багатоповерхівок, п’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Також пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки, перебита лінія електропередач, без світла понад 6 000 нікопольчан.

Очільник області також повідомив, що в Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей залишилися без електрики.

Тим часом у Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Внаслідок чого сталося кілька пожеж, полум‘я рятувальники приборкали, люди неушкоджені.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні, а у Дніпровському районі зафіксували "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо, що вчора російські окупанти двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога загинули 11 людей, ще 13 - постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити